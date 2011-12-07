Эксперты клуба «Волга» обсудили направления формирования национальной идеи россиян

В понимании философской мысли национальная идея есть формулировка того, каковы роль и место общества в большом мире. Такая идея может быть сформулирована вокруг конкретной задачи или общей ценности. К примеру, можно вспомнить идею равных возможностей.

По мнению политолога, президента некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига) Петра Баширова, в России да и на всем постсоветском пространстве не может быть общей национальной идеи в силу пестрого этнического состава.

— Можно было разделить республики СССР, но нельзя разорвать массу связей — родственных, культурных, особенно в условиях интернета. Тезис заключается в том, что СССР никуда не исчез. Мы продолжаем жить в этом социокультурном хвосте, и он достаточно устойчивый. Государство, которое существовало в других экономической и политической системах, продолжает до сих пор копировать все, что касается национальных вопросов, — считает Баширов.

Он заметил, если и вырабатывать национальную идею, то нужно помнить — у нас некая кумулятивная культура, которая касается совершенно разных аспектов социальных отношений. Необходимо давать каждому из 193 народов, проживающих в России, возможность сохранять свою культуру, а для этого нужна инфраструктура диалога, не отрицающая общности или параллельного существования.

— Достижение этого может быть только в одном — у нас должна быть осознанная национальная государственная политика, — заявил политолог.

Кроме того, Баширов отметил, задача государства, когда оно думает о национальной идее, — обеспечить достойный уровень социального и экономического проживания вне территории, где человек живет. Без этого равенства люди не будут искать консенсус. Вторая задача государства — обеспечение канала коммуникаций, площадок, где люди должны разговаривать, и точек, где будет вырабатываться консенсус.

Член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич вспомнил о существовании в России Федерального агентства по делам национальностей.

— Никакой деятельности мы от него не видим, — посетовал эксперт.

В продолжение своей речи Малькевич озвучил мысль, что в стране необходимо создать министерство пропаганды. Его функциональной обязанностью могло бы стать «формирование смыслов на федеральном уровне», тем более контрпропаганда, по мнению эксперта, о том, как все в России плохо, ведется уже давно.

Это же ведомство могло бы объяснять решения властей на федеральном уровне и продвигать их, в том числе и в части, касающейся национальной идеи. В качестве пилотной площадки для обкатки такого ведомства Малькевич предложил Татарстан, дескать, регион — пример межнационального единения и выступает тем самым пилотным проектом для РФ.

Зампредседателя Совета ассамблеи народов Татарстана, глава Дома дружбы народов республики Ирек Шарипов в своем выступлении привел пример другого многонационального субъекта — Республики Удмуртии, где успешно функционирует Министерство национальной политики, а русские, удмурты и татары всегда находят компромисс в диалоге.

— Национальная идея России может быть такая: проживать вместе, но создав комфортные условия для представителя любого народа. Да, звучит идеалистично, но я считаю, что это возможно, — подчеркнул Ирек Шарипов.

А доктор социологических наук, завотделом этнологических исследований института им. Марджани Гульнара Габдрахманова озвучила ключевые ценности, объединяющие россиян: значимые события истории страны (Великая Отечественная война, 9 Мая), спорт (советский и достижения постсоветского времени), а также культуру (обряды и праздники).

— Люди не чувствуют свою сопричастность со страной через уровень своей жизни. К сожалению, из-за этого пробуксовывает национальная идея, поскольку люди не видят и не чувствуют явных и четких перспектив для себя и своих детей, — признала Гульнара Габдрахманова.