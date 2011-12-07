Кто позаботится о могиле героя войны?

Пресс-служба мэрии Казани пояснила, что ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне управлением по организации ритуальных услуг г. Казани и МУП «Ритуал» приводятся в надлежащее состояние монументы и входные группы воинских захоронений.

Также для уборки могил организовываются субботники, в которых принимают участие представители религиозных объединений, общественных организаций, студенческих отрядов, волонтеры, работники предприятий города.

Кроме того, имя Героя Советского Союза А. С. Умеркина носит лицей № 116 Вахитовского района г. Казани. В апреле этого года педагогический состав учебного заведения выезжал на место захоронения героя. Могила и прилегающая территория приведены в порядок. В ближайшее время планируется повторить работы.

Отметим, что в соответствии с муниципальными правовыми актами установка, ремонт, замена намогильных сооружений на кладбищах города Казани производится лицами, ответственными за места захоронения. Согласно архивным сведениям, у места захоронения Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина есть ответственные лица.