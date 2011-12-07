Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Кто позаботится о могиле героя войны?

В выходные навещали умерших родственников на Ново-Татарском кладбище. Недалеко от могил наших родных расположено место упокоения Героя Советского Союза Умеркина Абдулхака Сагитовича. Обратили внимание на то, что памятник герою находится в плохом состоянии. Весь покрыт пятнами и потеками, могильную плиту практически не видно из-под опавшей листвы. Кто должен следить за состоянием захоронения? Планируются ли работы по благоустройству могилы? (Светлана)

Пресс-служба мэрии Казани пояснила, что ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне управлением по организации ритуальных услуг г. Казани и МУП «Ритуал» приводятся в надлежащее состояние монументы и входные группы воинских захоронений. 

Также для уборки могил организовываются субботники, в которых принимают участие представители религиозных объединений, общественных организаций, студенческих отрядов, волонтеры, работники предприятий города.

Кроме того, имя Героя Советского Союза А. С. Умеркина носит лицей № 116 Вахитовского района г. Казани. В апреле этого года педагогический состав учебного заведения выезжал на место захоронения героя. Могила и прилегающая территория приведены в порядок. В ближайшее время планируется повторить работы. 

Отметим, что в соответствии с муниципальными правовыми актами установка, ремонт, замена намогильных сооружений на кладбищах города Казани производится лицами, ответственными за места захоронения. Согласно архивным сведениям, у места захоронения Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина есть ответственные лица.

КВ
Лента новостей