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На единовременную выплату за рождение детей женщинам, проживающим в сельской местности, выделили 165 млн рублей

Еще на 500 млн рублей внедрены дополнительные меры социальной поддержки семей с пятью и более детьми.

Замглавы Минтруда РТ Наталья Бутаева сообщила, что в Татарстане единовременные выплаты за рождение детей получили 6,5 тыс. женщин, проживающих в сельской местности.

На заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике она напомнила, что единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей полагается проживающим в селах женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, и 100 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей женщинам до 29 лет. Программа осуществляется в Татарстане с 2018 года. На эти цели, по ее словам, из бюджета республики ежегодно выделяется 165 млн рублей.

Также Бутаева добавила, что с этого года внедрены дополнительные меры социальной поддержки семей с пятью и более детьми на общую сумму 500 млн рублей. 

КВ
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