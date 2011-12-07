Пожилая пара из Челнов погасила долг сына по алиментам в один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Известно, что супруги собрались продавать свою квартиру. Однако сделать им это не удалось. Приставы объяснили им, что их 34-летний сын долгое время не выплачивал долги по алиментам. За все это время, что он должен был отдавать часть своих доходов троим детям от двух предыдущих браков, неплательщик накопил долг в один миллион рублей. В связи с этим сотрудники службы наложили арест на недвижимость должника, а его самого объявили в розыск.

Так, чтобы снять арест с недвижимости, родители челнинца оплатили миллион рублей долга по алиментам.

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