Росгвардейцы арестовали девушку, укравшую из казанского гипермаркета корзину с продуктами

В Казани задержали девушку, которая украла из гипермаркета корзину с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сигнал о краже в одном из супермаркетов в Вахитовском районе города поступил в полицию вечером. Тогда известная сотрудникам магазина девушка набрала корзину продуктов и убежала на улицу, не заплатив за товары.

К приезду росгварейцев выяснилось, что продавцы знают, где проживает молодая воровка. Она часто покупала у них продукты. После стражи порядка отправились по месту ее жительства, задержали ее и доставили в полицию. Как оказалось, ранее 25-летняя жительница города была судимой.