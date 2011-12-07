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Росгвардейцы арестовали девушку, укравшую из казанского гипермаркета корзину с продуктами

25-летняя жительница города ранее оказалась судимой.

В Казани задержали девушку, которая украла из гипермаркета корзину с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сигнал о краже в одном из супермаркетов в Вахитовском районе города поступил в полицию вечером. Тогда известная сотрудникам магазина девушка набрала корзину продуктов и убежала на улицу, не заплатив за товары.

К приезду росгварейцев выяснилось, что продавцы знают, где проживает молодая воровка. Она часто покупала у них продукты. После стражи порядка отправились по месту ее жительства, задержали ее и доставили в полицию. Как оказалось, ранее 25-летняя жительница города была судимой. 

КВ
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