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Россиянам продлили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Сейчас она будет действовать до 1 июля следующего года.

Россиянам продлили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Программа стартовала 17 апреля и изначально действовала до 1 ноября, сейчас же ее продлили до 1 июля 2021 года. Отмечается, что более 90% всех кредитов граждане берут на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма займа для жителей регионов составляет 6 миллионов рублей. В сентябре ипотеку получили более 60 тысяч семей. 

Планируется, что продление программы позволит выдать ещё 600 тысяч кредитов на 1,8 миллиарда рублей. 

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