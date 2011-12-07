В этом году татарстанцы заплатили более 4 млрд рублей налогов

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что в этом году татарстанцы заплатили в консолидированный бюджет республики более 4 млрд рублей налогов.

На брифинге в Кабинета министров Татарстана он рассказал, что уже с начала года от физических лиц уже поступило 4 млрд 200 млн рублей имущественных налогов. «Хотелось бы сказать им большое спасибо, они у нас очень добросовестные налогоплательщики», — добавил Сафиуллин.

Всего в текущем году размер имущественных налогов за 2019 год составил 7 млрд 900 млн рублей, 4 млрд 400 млн рублей из них транспортный, 1 млрд 200 млн рублей – земельный, остальные 2 млрд 300 млн рублей – налог на имущество.