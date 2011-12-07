В Казани идет благоустройство Русско-Немецкой Швейцарии

Так, первым проектом, реализованным в рамках концепции, стало благоустройство территории купели, созданной в 2015 году активными казанцами. Тогда ими на собственные средства было создано углубление с лестницей и ограждением вокруг. Несмотря на субботники, которые регулярно проводят местные жители, со временем дно купели покрылось глубоким слоем ила — 1,5 м. Купель была очищена и углублена, вокруг нее появились деревянный настил, ограждение, скамья и лестница. Все они были сделаны из лиственницы, древесина со временем потемнеет и сольется с окружающей средой. Из уважения к трудам активистов были сохранены крючки для полотенец, установленные ими.

В то же время на территории экопарка ведутся работы по благоустройству местного родника. Вдоль тропинки к нему были установлены деревянные перила. Как отметила Дарья Толовенкова, они имеют важную функцию — спасти от вытаптывания норичник теневой. Этот редкий краснокнижный вид растений в республике растет только на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

Также в парке для безопасности горожан были реконструированы переходы через дороги, размываемые ручьями. В некоторых местах были установлены деревянные настилы, в других — дорожки из спилов деревьев.

На сегодняшний день для недопущения на территорию Русско-Немецкой Швейцарии автомобилей вход в парк заблокирован бетонными плитами и землей.

— Это временная мера, в дальнейшем по проекту здесь появится шлагбаум, — отметила Дарья Толовенкова.

Заместитель главного архитектора поблагодарила градоначальника за бережное отношение к парку при проведении работ.

— Мы приняли решение о минимальном вмешательстве в жизнь парка, это наш уникальный ресурс, чудом сохранившийся в центре города, — в свою очередь подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. — Наша задача и наш долг помочь неравнодушным жителям. Их активная работа в этом парке уже насчитывает десятилетия. Мы пообщались с ними. Это те же казанцы, но как будто с другой, чистой, нетронутой планеты. Мы внимательно выслушали их пожелания и будем неукоснительно следовать им, потому что для таких, как они, мы и заходим с реконструкцией внутрь парка. Мы очень хотим, чтобы и остальные жители стали похожи на них — бережно охраняли природу, учили на своем примере, воспитывали молодежь и детей. Дальше нам предстоит решение более сложных задач. Это и расширение границ особо охраняемой территории, оборудование входных зон, обеспечение транспортной доступности.