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В Татарстане закрыли на карантин девять классов в пяти школах

Карантин в классах объявлен в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

В Татарстане из-за ОРВИ закрыли девять классов в пяти школах, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Четыре класса закрыты в трех казанских школах, еще четыре — в одной школе в Менделеевском районе, один класс — в школе в Нижнекамском районе.

Ведомство проводит ежедневный мониторинг ситуации и отслеживает количество заболевших детей и закрывшихся на карантин классов.

В самих школах республики для профилактики заболеваемости проводится утренний фильтр, регулярное проветривание и дезинфекция помещений. 

КВ
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