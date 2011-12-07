В Татарстане закрыли на карантин девять классов в пяти школах

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В Татарстане из-за ОРВИ закрыли девять классов в пяти школах, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.
Четыре класса закрыты в трех казанских школах, еще четыре — в одной школе в Менделеевском районе, один класс — в школе в Нижнекамском районе.
Ведомство проводит ежедневный мониторинг ситуации и отслеживает количество заболевших детей и закрывшихся на карантин классов.
В самих школах республики для профилактики заболеваемости проводится утренний фильтр, регулярное проветривание и дезинфекция помещений.