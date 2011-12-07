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Где в Казани можно будет встретить Новый год и гулять до утра

Где в Казани можно будет встретить Новый год и гулять до утра
В этом году мэрия Казани подготовила две площадки, на которых можно будет встретить новый год под бой кремлевских курантов и поздравления Президента страны. Эти площадки будут расположены перед центром семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».Праздничная программа с дискотекой начнется 31 декабря в 22 часа и продолжится до 2-х утра 1 января, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. 
КВ
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