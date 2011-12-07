Казанский кремль попал в тройку самых посещаемых достопримечательностей России

Третье место занял Казанский кремль в рейтинге самых посещаемых достопримечательностей России по итогам 2018 года. Рейтинг составило специализированное аналитическое агентство. Отмечается, что ежегодно кремль посещают 3 млн человек. Первые два места рейтинга заняли Красная Площадь в Москве и Петергоф в Санкт-Петербурге.