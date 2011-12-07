Кого пригласят на елку мэра Казани

На праздник приглаены свыше 700 детей, которые показали хорошие результаты в учебе и творчестве, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего в Казани для младшеклассников и воспитанников детских садов подготовлены сладкие подарки. Подарки получат также дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении и дети из многодетных семей в возрасте от 3 до 6 лет. Из городского бюджета выделено более 20 млн рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.