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Кого пригласят на елку мэра Казани

26 декабря в Казанской ратуше состоится новогодний бал-маскарад от имени мэра города.
На праздник приглаены свыше 700 детей, которые показали хорошие результаты в учебе и творчестве, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего в Казани для младшеклассников и воспитанников детских садов подготовлены сладкие подарки. Подарки получат также дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении и дети из многодетных семей в возрасте от 3 до 6 лет. Из городского бюджета выделено более 20 млн рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.  
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