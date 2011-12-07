На новогодних каникулах казанцев приглашают поиграть в футбол в валенках

1 января в парках Казани начнет работать городская программа «Зима в парках». В дни новогодних каникул планируется провести чемпионат по футболу в валенках, чемпионат по метанию снежков, мастер-классы по фигурном катанию и керлингу, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.4 января в парке Горького состоится фестиваль креативных санок. Всего с 1 по 7 января на 19 городских площадках состоится 130 праздничных мероприятий, среди которых бесплатные мастер-классы по изготовлению открыток, игрушек, выпеканию имбирных пряников.