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На новогодних каникулах казанцев приглашают поиграть в футбол в валенках

На новогодних каникулах казанцев приглашают поиграть в футбол в валенках
1 января в парках Казани начнет работать городская программа «Зима в парках». В дни новогодних каникул планируется провести чемпионат по футболу в валенках, чемпионат по метанию снежков, мастер-классы по фигурном катанию и керлингу, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.4 января в парке Горького состоится фестиваль креативных санок. Всего с 1 по 7 января на 19 городских площадках состоится 130 праздничных мероприятий, среди которых бесплатные мастер-классы по изготовлению открыток, игрушек, выпеканию имбирных пряников.
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