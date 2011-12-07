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Проект «Открытая Казань» признан одним из лучших в России

Проект «Открытая Казань» признан одним из лучших в России
11 декабря в Москве состоялось вручение национальной премии IT-проектов «Цифровые вершины». Одним из финалистов стал проект «Открытая Казань».  Эта первая национальная награды вручается с 2016 года за лучшие отечественные IT-решения для бизнеса и государственного управления, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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