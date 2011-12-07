Проект «Открытая Казань» признан одним из лучших в России

11 декабря в Москве состоялось вручение национальной премии IT-проектов «Цифровые вершины». Одним из финалистов стал проект «Открытая Казань». Эта первая национальная награды вручается с 2016 года за лучшие отечественные IT-решения для бизнеса и государственного управления, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.