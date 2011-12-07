Роман Шайхутдинов наградил смартфонами 135 IT-чемпионов Татарстана

Сегодня юным IT-чемпионам из Татарстана заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов вручил 135 смартфонов. Награждение прошло в конференц-зале «Казань Арены».«Вы — настоящие чемпионы. Ваша победа — это стремление к тому, чтобы что-то изменить в республике к лучшему. У всех участников конкурса есть хорошие мотивация и настрой. Хочу поблагодарить ребят за активное участие в конкурсе и пожелать дальнейших побед», — сказал Роман Шайхутдинов, обращаясь к юным победителям.Министр отметил, что пользоваться электронными услугами нужно всегда, ведь они во многом упрощают нашу жизнь. На портале госуслуг РТ уже зарегистрировано более 2 млн пользователей, что говорит о его востребованности. Роман Шайхутдинов предложил школьникам подумать, какие ещё услуги можно перевести в электронный вид, и внести свои предложения в следующем году на конкурсе.Конкурс «IT-чемпион» среди школьников проходит в Татарстане в два этапа. Его организаторами выступают Министерство информатизации и связи РТ и Министерство образования и науки РТ. По условиям состязаний школьникам нужно приобщить родителей и взрослых родственников к активному пользованию электронными сервисами на портале госуслуг РТ, заработав при этом максимальное количество призовых баллов. Баллы начисляются за подачу электронных заявлений, oнлайн-оплату услуг, запись на прием к врачу или специалистам других ведомств. Сегодня в Казани награждены победители первого этапа конкурса.«Сегодня в этом зале собрались самые активные ребята, заинтересованные в продвижении государственного портала услуг и информационных технологий. Вы живете в такое время, когда всё очень быстро меняется. Татарстан — лидер в IT-отрасли. Портал госуслуг РТ экономит самое ценное — наше время, которое можно потратить на саморазвитие и самообразование», — сказал заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев на церемонии награждения победителей.В первом этапе конкурса «IT-чемпион» приняли участие более 100 тыс. человек, в том числе более 47 тыс. школьников. В каждом муниципальном районе и городском округе определены по три победителя, которые получили сегодня смартфоны. Самым активным районом стал Сабинский, где 80% школьников участвовали в конкурсе. Также лидирующие позиции занимают Тюлячинский и Дрожжановский районы. Наибольшее число баллов удалось набрать жительнице Зеленодольского района, ученице 9-го класса лицея им. Карпова села Осиново Елизавете Дыриной.«Я набрала более 6 тысяч баллов на конкурсе. Мне помогли это сделать родственники — мама и папа, дядя, друзья, соседи. Я обучила всех пользоваться порталом, и они оплачивали коммунальные услуги, оплачивали мобильную связь. Я была уверена в своей победе. Очень рада и буду участвовать в подобных конкурсах впредь», — сообщила ИА «Татар-информ» школьница.Классные руководители школьников состязались в отдельной номинации. В каждом районе и городском округе выбрано по пять преподавателей, чьи классы набрали наибольшее количество баллов. 225 учителей будут награждены денежными призами.Второй этап конкурса стартует в республике 1 февраля 2019 года и продлится до 30 апреля. Баллы, набранные участниками конкурса в этом году, сохраняются. Победители первого этапа при этом из конкурса выбывают. По итогам следующего этапа IT-чемпионы также получат смартфоны и памятные призы.В рамках церемонии награждения для победителей конкурса в Казани были организованы десять научно-познавательных станций. Юные IT-чемпионы стали участниками мастер-классов в различных сферах, для них были организованы фуршет, концертная программа, работали фотозоны. В заключение ребята получили памятные дипломы и сувениры.