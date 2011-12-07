Стало известно, что будет на открытии главной елки

В программе помимо культурной программы, состоится подведение итогов конкурса «Народный Дед Мороза». Его участники проведут музыкальный батл между Дедами Морозами и Снегурочками, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В этот же день по улице Баумана пройдет парад Дедов Морозов. Начнется он в 16 часов. Завершится предновогоднее мероприятие праздничным салютом.