В новогоднюю ночь в Казани автобусы будут ездить до 2 часов ночи

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года транспортное обслуживание жителей и гостей Казани будет организовано по графикам выходного дня. В новогоднюю ночь режим работы автобусов, трамваев, троллейбусов будет продлен до 2 часов ночи, а метрополитена до 1 часа.Утром 1 января общественный транспорт начнет работать с 7 часов с продлением режима работы до 23.30. Режим работы метрополитена останется без изменения – с 6.00 до 24 часов.На Рождество Христово для развоза жителей города после окончания праздничной службы к половине второго ночи 7 января 2019 года на остановочный пункт «Центральный стадион» будет организована спецподача 9 автобусов и одного троллейбуса.Во время проведения новогодних праздников ограничат движение транспорта по улицам, расположенным около Центра семьи «Казан», сообщает Комитет по транспорту.