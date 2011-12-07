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Минниханов: Перепись населения в Татарстане станет одним из важнейших событий 2021 года

Всероссийская перепись населения запланирована на апрель следующего года.  

Всероссийская перепись населения в Татарстане станет одним из важнейших событий 2021 года. Такое мнение выразил глава республики Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что на руководителей муниципалитетов возлагается большая ответственность по созданию условий для успешного проведения переписи и организации информационно-разъяснительной работы среди населения.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Рустам Минниханов обратился к главам муниципальных образований и попросил их не ограничивать проведение новогодних корпоративов.




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