Чем удержать дворника: деньгами или квартирой?

На сегодня в столице Татарстана не хватает почти 600 работников метлы и лопаты. Традиционно остро эта проблема встает в начале зимы. Как только Казань накрывают снегопады, в подрядных организациях происходит некоторый отток дворников - очень уж физически тяжела эта работа. Это вам не метлой махать и не клумбы поливать.Диляра Яббарова в прошлом году осталась без работы - хозяин продовольственной лавки, где она торговала, просто поставил перед фактом, что больше не нуждается в ее услугах. За короткий срок сложно найти подходящую работу, поэтому женщина пошла в домоуправление по месту жительства. Там ей предложили поработать дворником.- Сразу предупредили, что зарплата небольшая. Чтобы заработать хотя бы 10 тысяч, придется выполнять полторы нормы, - рассказывает свою историю Диляра. - То есть убирать надо территорию около двух домов. Я устроилась в мае, и поначалу было терпимо. Подметала двор, косила траву, вместе со всеми грузила мусор, ухаживала за дворовыми клумбами, поливала деревья. С оплатой дополнительной работы получала на руки 15 - 16 тысяч в месяц. Слышала, что некоторые дворники с нашего участка даже 25 тысяч зарабатывали, но им помогали дети или муж. Но потом стало хуже. Наступила зима - клумбы поливать не надо, зато ежедневно с раннего утра нужно убирать снег, колоть лед и сыпать песок на дорожки.Диляра признается, что в те дни собиралась на работу как на каторгу. Вечером от тяжелого труда ломило руки и болела спина. Мучениям наступил конец, когда получила зарплату - около 7 тысяч рублей! Муж просто сказал, что больше не пустит ее на работу. Не стоит она здоровья и спокойствия любимой женщины.- Люди радуются зимней красоте, гуляют в заснеженных парках и скверах, а я вечерами держу руки в растворе морской соли и плачу от боли и обиды, - невесело улыбается Диляра.Но не только тяжелый труд и маленькая зарплата вынудили женщину бросить работу дворника. Там ведь без контакта с людьми не обойтись. Каждому жильцу не угодишь, всегда найдутся недовольные и советчики, как надо во дворе убираться. Кстати, по наблюдениям Диляры, работяги, которые уходят на производство ранним утром, а потом возвращаются уставшие, не слишком обращают внимание на чистоту тротуаров. А вот некоторые пенсионеры, которым дома скучно без дела, только и ждут момента, чтобы высказать претензии и поучить пользоваться скребком.- Каюсь, не выдержала нападок одной принципиальной бабушки, - продолжает женщина. - Чтобы не сталкиваться с ней, начала выходить на участок в 4 утра. А она тогда стала жаловаться нашему мастеру. И ведь не оправдаешься - как говорится, клиент всегда прав. Зато сейчас у них двор убирается всего два раза в неделю. На мое место человека пока не нашли. Чтобы по тротуарам можно было пройти, приказывают другим дворникам сообща вычищать мой бывший участок. И эта история типична для многих, кто не выдержал нелегкого труда дворника и уволился. Хотя наверняка можно было справиться с трудностями, получая достойную зарплату. Все руководители управляющих компаний, подрядных организаций солидарны во мнении, что надо всерьез решать проблему с дворниками. Сейчас нехватку работников пытаются покрыть использованием спецтехники. Но, увы, она спасает не всегда.- Большое количество мелкого мусора находится на детских площадках, площадках сбора ТКО и зеленых зонах. И все это необходимо собирать вручную, техника здесь бессильна, - говорит генеральный директор УК ЖКХ Московского района Олег Калимов. - Помимо этого круглогодично вручную очищаются лестницы, узкие проходы, входные группы, чердаки и подвалы многоквартирных домов. В зимний период необходимо вручную скорректировать уборку территории, убрать снежные валы, очистить входные группы, произвести посыпку противогололедными материалами. Все обязанности дворника заменить техникой нельзя.На сегодняшний день только в УК «Заречье» нехватка 40% дворников. На территорию, обслуживаемую ООО «УК ЖКХ Московского района» необходимо 324 сотрудника по нормативу, в настоящий момент в подрядной организации 152 штатных дворника и 35 разнорабочих. По данным подрядной организации, осуществляющей санитарное содержание придомовых территорий, необходимо еще 70 сотрудников. Из-за недостаточного количества кадров за каждым дворником закрепляется два и более участков. - Зарплата дворников формируется из начислений по тарифам за уборку территории, но сами жители (собственники помещений) могут пересмотреть тариф для своего дома, тем самым решив проблему с дворником, - объясняет Олег Калимов. - Ведь просто увеличение штата без увеличения тарифа на уборку придомовых территорий приведет к уменьшению заработной платы сотрудников. Необходимо повышение именно тарифа. Зарплата в системе ЖКХ, по мнению многих руководителей управляющих компаний, - самый острый вопрос. Государство старается сдержать рост тарифов на жилищные услуги, при этом справедливо требует от подрядных организаций качественного выполнения своих обязанностей. Они стараются, но выше головы не прыгнешь. Ситуация прежде всего негативно сказывается на зарплатах работников ЖКХ. Трудно, а порой практически невозможно найти не только горожан, но даже сельчан, которые готовы работать дворниками за 6 - 10 тысяч рублей. - Основные причины нехватки сотрудников - это тяжелый физический труд при относительно небольшой заработной плате, непривлекательность профессии, отсутствие мотивации в виде предоставления служебного жилья, как это было до 2006 года, - резюмировал Олег Калимов. - Инструменты, которые бы могли заинтересовать людей в трудоустройстве, - это повышение заработной платы, предоставление жилья либо какие-то социальные льготы.