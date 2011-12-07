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Из Казани и Бугульмы можно будет улететь в Республику Коми

Стартовали рейсы в город Усинск.
Татарстанская авиакомпания запустила авиарейсы из Казани и Бугульмы в Усинск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Периодичность выполнения полетов: по четвергам и воскресеньям. Время полета из Казани составит около двух часов. Полет из Бугульмы займет 2 часа 10 минут. Рейсы выполняются в рамках субсидирования государством региональных авиарейсов.
КВ
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