Из Казани и Бугульмы можно будет улететь в Республику Коми

Татарстанская авиакомпания запустила авиарейсы из Казани и Бугульмы в Усинск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Периодичность выполнения полетов: по четвергам и воскресеньям. Время полета из Казани составит около двух часов. Полет из Бугульмы займет 2 часа 10 минут. Рейсы выполняются в рамках субсидирования государством региональных авиарейсов.