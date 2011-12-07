Казанские некрополи нуждаются в исследовании и благоустройстве

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал около десяти поручений для сохранения и поддержания в достойном виде мемориальных кладбищ, а также развития туристической навигации по ним. Об этом сообщила на пресс-конференции помощник Президента РТ Олеся Балтусова, передает ИА «Татар-информ».«Дано поручение проработать включение в муниципальные программы благоустройства территории Казани на 2019 - 2021 годы средств на благоустройство Арского и Ново-Татарского кладбищ. Министерству культуры РТ и Совету ректоров вузов РТ дано поручение внести предложения по установлению опеки, то есть по созданию попечительских советов над захоронениями выдающихся личностей», - рассказала Олеся Балтусова.Она уточнила, что поручения даны сразу нескольким ведомствам на основе докладной экспертной группы краеведов, историков и архитекторов-реставраторов, которая поступила на имя Президента РТ в конце 2018 года.Одним из поручений, например, стали рекомендации «Совету муниципальных образований и институтам». Им поручено взять под особый контроль формирование попечительских советов над основными некрополями и принять участие в создании реестра памятников.Как напомнила Балтусова, работа по каталогизации исторических захоронений и погребений видных деятелей началась в Татарстане после коллективного обращения активных общественников осенью 2016 года.«В письме говорилось, что казанские некрополи и древние кладбища республики нуждаются в исследовании, изучении и составлении реестров. Для этого необходима организация научно-экспертной работы. Соответствующую работу мы организовали - в Аппарате Президента, в Департаменте внутренней политики совместно с Обществом охраны памятников, Институтом истории Марджани», - сообщила помощник Президента РТ.По распоряжению Кабмина РТ уже в июне 2017 года на реализацию проекта было выделено 2 млн 766,8 тыс. рублей.Перепись захоронений и уточнение информации по погребенным личностям начали с Арского и Ново-Татарского кладбищ при участии специалистов Института истории имени Марджани АН РТ. Сейчас в списках около 3 тысяч исторических захоронений и могил выдающихся личностей.К 2020 году, как уточнила инициатор проекта «Казанские некрополи» Любовь Агеева, планируется издание печатной версии каталога. Пока же в стадии активной разработки и тестового запуска находится сайт «Виртуальный некрополь города Казани» cemetery.kzn.ru. В ближайшие полгода здесь появится доступ не только к действующей сейчас вкладке общей базы данных с 1995 года, но и к реестру исторических захоронений (вкладка «Некрополь»).Кроме того, 6 захоронений выдающихся людей на Арском кладбище и 6 на Ново-Татарском, как пояснила заместитель председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова, получат статус объектов культурного наследия.