Казанцев приглашают обсудить благоустройство бульвара «Белые цветы»

Встретиться с архитекторами могут заинтересованные горожане, активисты, представители местных сообществ, предприниматели и организаторы культурных событий. Общественное обсуждение пройдет с 19.00 до 21.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на официальный аккаунт Программы развития общественных пространств РТ в Instagram.Первая очередь бульвара «Белые цветы» - от пр. Ямашева до ул. Четаева - открылась в Казани в ноябре 2018 года. В новом общественном пространстве организованы входная зона, площадка с навесом для проведения мероприятий, детская зона, зона воркаута, велодорожка, высажены деревья и кустарники. Узнаваемыми символами бульвара «Белые цветы» стали необычные арт-объекты, например, в виде клавиш печатной машинки с буквами татарского алфавита и уличная мебель.Благоустройство второй очереди бульвара запланировано на 2019 год.