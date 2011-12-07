Минниханов: Новая система сбора ТКО — это не только тарифы, обновиться должна вся инфраструктура

Татарстану необходимо внедрять новую систему сбора и переработки отходов. Это непростая и ответственная работа, предполагающая обновление всей отраслевой инфраструктуры, но иных путей решения проблемы ТКО в мире не существует. Такое мнение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов на расширенном заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.По словам Президента, строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство РТ — это свыше 120 тыс. человек, работающих в отрасли, и значительная доля ВРП республики.«За последние годы здесь сделано очень многое: решили проблему материально-технической базы, провели хорошие программы по обновлению техники, по капитальному ремонту. Эти и другие программы будут выполняться и дальше», — отметил Президент РТ.После этого Минниханов затронул острую для республики и страны тему утилизации отходов. По его словам, внедрение новой системы обращения с ТКО — очень ответственная задача.«Это не просто тариф поднять, вся инфраструктура в целом должна обновиться. Понятно, есть увеличение нагрузки, но среда обитания, в которой мы живем, — кроме нас этим никто заниматься не будет. Поэтому эта тема была и останется актуальной», — заметил Президент республики.Он добавил, что деструктивные силы удачно используют эту острую тему в своих интересах. Но нигде в мире нет технологий переработки отходов, которые полностью исключали бы их термическую обработку, подчеркнул Рустам Минниханов.«В мире одна технология — раздельный сбор и термическая обработка. Я сам лично посещал одно из таких предприятий в Токио. Там 21 такой объект, и все они находятся в городе», — рассказал Рустам Минниханов и добавил, что такие же комплексы действуют и в остальном мире, в том числе в Европе.«Куда мы эти отходы будем убирать? Ну давайте, будем захоранивать. Ну и что, вся республика будет свалкой? Ничего хорошего», — отметил Президент РТ.В заключение он добавил, что работу по новой системе сбора ТКО необходимо воплотить в жизнь. При этом республиканские власти проведут международную экологическую экспертизу проекта.«Будут использованы все самые последние разработки, которые касаются термической обработки отходов», — резюмировал Рустам Минниханов.