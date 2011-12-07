На сайте ИА «Татар-информ» организована прямая трансляция прощания с Ильгамом Шакировым

На сайте ИА «Татар-информ» организована прямая трансляция церемонии прощания с легендарным татарским певцом Ильгамом Шакировым.Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.Церемония начнется в 9 часов утра и пройдет в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Панихида начнется в 11 часов и продлится до полудня. Певца похоронят на Новотатарском кладбище.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильгама Шакирова проводят под песню «Мэнгелеккэ китеп барам» — «Ухожу в вечность».