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На сайте ИА «Татар-информ» организована прямая трансляция прощания с Ильгамом Шакировым

Церемония начнется в 9 часов утра.
На сайте ИА «Татар-информ» организована прямая трансляция церемонии прощания с легендарным татарским певцом Ильгамом Шакировым.Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.Церемония начнется в 9 часов утра и пройдет в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Панихида начнется в 11 часов и продлится до полудня. Певца похоронят на Новотатарском кладбище.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильгама Шакирова проводят под песню «Мэнгелеккэ китеп барам» — «Ухожу в вечность».
КВ
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