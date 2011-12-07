Объявлен художественный конкурс юных художников России «Он сказал: “Поехали”!»

Художественный конкурс юных художников России «Он сказал: «Поехали!» планирует собрать порядка 10 тыс. работ юных художников России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Участниками конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 16-ти лет включительно, в том числе учащиеся детских школ искусств, общеобразовательных и художественных школ и других учреждений дополнительного образования детей, представившие свои рисунки, посвящённые 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина.Каждый участник может представить на конкурс не более двух работ. Участие в конкурсе бесплатно.