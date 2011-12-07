Президент Татарстана предложил присвоить имя Ильгама Шакирова новому концертному залу

Имя Ильгама Шакирова может быть присвоено новому концертному залу на три тысячи мест, который планируют открыть в выставочном комплексе Kazan Expo. С таким предложением выступил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на официальной церемонии прощания с легендой татарского песенного искусства.Гражданская панихида прошла в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. С 9 часов утра в зал театра, на сцене которого установлен постамент с телом покойного, нескончаемым потоком шли люди. Они проходили, ненадолго задерживаясь у постамента, клали рядом с телом алые гвоздики. Многие остались в ожидании прощальных речей. Зал театра, включая верхние ярусы, был заполнен до отказа.«Мы провожаем в последний путь легенду татарской эстрады Ильгама Шакирова, его талант, неповторимый голос дали ему возможность прославить татарское песенное искусство во всем мире», – сказал, выступая на церемонии, Рустам Минниханов.Проститься с Ильгамом Шакировым пришли Государственный cоветник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр республики Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и другие, депутаты, деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники таланта певца.Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев зачитал телеграммы со словами соболезнования, которые приходят в Татарстан из регионов России и зарубежья. Среди тех, кто выразил соболезнования, – министр культуры России Владимир Мединский, его коллеги из Казахстана, Узбекистана, глава Башкортостана Радий Хабиров, знаменитый азербайджанский певец, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.После официальной церемонии прощания тело покойного доставят в мечеть «Аль-Марджани» для совершения заупокойной молитвы.Ильгама Шакирова похоронят на Новотатарском кладбище.Народный артист Татарстана и Российской Федерации Ильгам Шакиров скончался 16 января после продолжительной болезни. Через месяц ему исполнилось бы 84 года.