Сегодня в Казани прощаются с Ильгамом Шакировым

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году поступил в Казанское музыкальное училище. Уже через год был принят на вокальный факультет Казанской государственной консерватории в класс Е.А.Абросимовой и З.Г.Байрашевой. В 1960 году окончил Казанскую государственную консерваторию. С этого же года был ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая. Его голос называли визитной карточкой Татарстана. Народный артист Татарстана и России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая. В 1986 году был награжден орденом Дружбы народов. В 2004 году - орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Эту награду под №1 великому певцу вручил первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В 2003 году на улице Баумана открылась казанская «Аллея звезд», и первым памятным знаком на ней была звезда с именем Ильгама Шакирова. Но вскоре памятный знак был похищен. Через некоторое время новая звезда Ильгама Шакирова заняла свое законное почетное место на «Аллее звезд».Мне посчастливилось несколько раз пообщаться с Ильгамом Гильмутдиновичем. Он был потрясающим рассказчиком с великолепным чувством юмора. Однажды в интервью «Казанским ведомостям» певец рассказал об одном забавном эпизоде. Как-то ему сделали необычный комплимент - сравнили его голос с голосом Стиви Уандера. На что Ильгам Гильмутдинович остроумно ответил: «Я пою не как Уандер, а как Шакира!»А на вопрос, были ли у него за долгую творческую жизнь провалы, Ильгам абый поведал такую историю:- Провалов не помню, но геройства, в самом прямом смысле слова, во время гастролей было достаточно. В конце 60-х годов нас пригласили на концерт в деревню Булгар в Астраханской области. На Волге уже был ледоход. Ехать по льду опасно. Но там, на другом берегу, нас ждали зрители, и я сказал: «Музыканты, вперед!» Мы осторожно по качавшимся льдинам все-таки перебрались в Булгар и дали концерт. Вот если бы тогда провалился под лед, это и был бы самый большой мой провал. В прямом и переносном смысле этого слова. Но, к счастью, все обошлось... Я знаю одно - артист не имеет права обманывать ожидания зрителей. При любых обстоятельствах он должен петь. У нас даже девиз был такой: «Гастролер не имеет права болеть!» Если знаешь, что зрители тебя ждут, все болезни отходят на второй план и ты собираешь все силы, чтобы концерт прошел на самом высоком уровне.