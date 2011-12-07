Стало известно, где пройдут крещенские ночные богослужения

С 23.00 начнутся богослужения в Архиерейском подворье в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского (ул. Чистопольская, 30), в приходе Духосошественской церкви (ул. Луковского, 21), в храме Ярославских Чудотворцев (ул. Николая Ершова, 25). В 23.30 богослужение начнется в Свято-Введенском Кизическом мужском монастыре (ул. Декабристов, 98), сообщает kzn.ru.Сегодня, в крещенский сочельник, с 8.00 митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит царские часы, великую вечерню и литургию святителя Василия Великого в Никольском соборе Казани (ул. Баумана, 5). После богослужения состоится великое освящение воды. Вечером, в канун Святого Богоявления, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани (ул. Баумана, 78). Начало богослужения в 17.00.В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения, с 23.45 митрополит Феофан возглавит литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. По окончании праздничной службы духовенство и верующие проследуют крестным ходом к иордани на Раифском озере, где будет совершено великое освящение воды.