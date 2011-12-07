В 2018 году объем жилищного строительства в Татарстане превысил 2,4 млн кв. метров

По итогам 2018 года в Татарстане ввели в строй 2 млн 409 тыс. кв. метров жилья. Республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по доле объема строительных работ (показатель вырос до 28,6% в 2018 году по сравнению с 21,4% в 2017-м). Такие данные были приведены на расширенном заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.Кроме того, было отмечено, что в течение 2018 года в РТ действовали 38 республиканских программ в строительной отрасли объемом 41,8 млрд рублей. Доля строительства в ВРП республики составила 7,2%.Из общего объема введенного в Татарстане за год жилья 438 тыс. кв. метров составила соципотека, 870 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирные инвестиционные дома, а 1,1 млн кв. метров – на малоэтажное строительство.«Благодаря масштабному строительству, а также реализации республиканских программ Татарстан имеет развитую строительную индустрию, которая является одной из крупнейших в стране – 400 предприятий обеспечивают продукцией строительную отрасль республики. Объем отгруженных стройматериалов за 2018 год достиг 34 млрд рублей, это 103% к уровню 2017 года», – сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.При этом министр добавил, что за прошедший год снизилась доля убыточных предприятий в сфере строительства. Если в 2017 году она составляла 24,3%, то по итогам 2018-го уменьшилась до 24%.