В «Салават Купере» празднуют очередное новоселье

Инвестор - застройщик дома - Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Поздравить новоселов приехали заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Рустем Гилязов, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев, заместитель главы Кировского и Московского районов Казани Наиль Минвалеев. В доме 18 жилых этажей, общая площадь квартир составляет 20,3 тыс. кв. м. Все квартиры оборудованы электрическими плитами, фильтрами по очистке воды, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и пожарными извещателями, сообщает группа информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ.Новоселы Айрат и Расима Хамзины приехали на осмотр своей новой трехкомнатной квартиры площадью 81 кв. м вместе с детьми - 16-летней Алиной и 10-летним Алмазом. В новое жилье они переедут из малосемейки площадью 22 кв. м. Айрат работает водителем автобуса в ПАТП №2, его супруга - медсестра РКБ. - Нашу радость не передать словами - скоро переедем в настоящие хоромы! У детей наконец-то будут свои комнаты, а у меня - собственная кухня. Квартира нам очень понравилась. Спасибо программе социальной ипотеки, сами мы не осилили бы покупку жилья, - делится эмоциями Расима Хамзина. Среди новоселов также Айнур и Айгуль Галимовы. Они получили в доме ключи от однокомнатной квартиры площадью 38,5 кв. м.- Участником программы социальной ипотеки я стала в 2014 году. В прошлом году вышла замуж, а в декабре у нас родился первенец - сыночек Камиль. Пока живем с родителями мужа в деревне Конь Пестречинского района. А теперь вот у нас появился свой семейный уголок, чему мы безмерно счастливы, - рассказывает сотрудник Национальной библиотеки РТ Айгуль Галимова.Вторая очередь жилого микрорайона «Салават Купере» состоит из 10 домов на 2924 квартиры, и уже в восьмом по счету празднуют новоселье. Оставшиеся два дома второй очереди микрорайона на 680 квартир планируется ввести в эксплуатацию до конца I квартала 2019 года. Программа социальной ипотеки реализуется в России только на территории Татарстана. Она стартовала в 2005 году. Жилые помещения Государственным жилищным фондом при Президенте РТ предоставляются гражданам с рассрочкой платежей до 28 с половиной лет. В рамках программы свои жилищные условия улучшили в общей сложности 116,5 тысячи татарстанских семей.