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Долги по алиментам в Елабуге сократились на 14 млн рублей

По итогам прошлого года закрыто 509 производств.
За прошлый год долги по алиментам в Елабуге удалось сократить на 14 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ». Для этого в городе была создана специальная комиссия для помощи при взыскании долгов, в составе сотрудников прокуратуры, Управления соцзащиты, судебных приставов и адвокатов. В ходе работы комиссии на ее заседания приглашались женщины, чьи мужья имеют долги по алиментам. В результате по итогам 2018 года удалось закрыть 509 производств. 42 должника были привлечены к уголовной ответственности. Рекордный размер долга по алиментам составил 900 тыс. рублей.
КВ
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