Казанцы бесплатно обменяли прочитанные или ненужные книги на любые другие

Атмосфера буккроссинга была уютной и домашней. В центре зала на небольших полках стояли фантастика и детективы, классика зарубежной и русской литературы. Хозяйка магазина лично приветствовала каждого посетителя, советуя ему прочитать ту или иную книгу. Несмотря на недавнее открытие магазина, он уже обрел постоянных покупателей. По словам одной из них, Екатерины, в минувшие выходные она приносила сюда ненужную одежду, а сегодня решила принести книги В планах руководства магазина - акция по обмену новой косметикой. На нее можно будет принести не подошедшие косметические средства и обменять их на более нужные.