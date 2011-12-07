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Наружная реклама в Казани: только 50% конструкций полностью соответствуют новым требованиям

Наружная реклама в Казани: только 50% конструкций полностью соответствуют новым требованиям
В 2018 году за счет наружной рекламы бюджет Казани пополнился на 653,4 млн рублей, совокупный доход по заключенным контрактам до 2028 года должен превысить 3,2 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В столице Татарстана с прошлого года действует новая схема размещения рекламных конструкций. Во втором полугодии прошлого года специалисты Управления наружной рекламы и информации проверили 700 рекламных конструкций на соответствие новых требований нормативных актов. Лишь 50% объектов, на которых провели ревизию, полностью отвечают им.
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