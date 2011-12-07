В 2018 году в Казани построены и сданы 15 домов обманутых дольщиков

В столице Татарстана продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. В прошлом году построены и сданы 15 многоквартирных домов почти на 3,5 тысяч квартир, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Из них 1140 квартир, застройщиком которых является ГК «Фон». Недостроенными остаются 15 домов на более 4,7 тысяч квартир.