В Татарстане студенческие отряды привлекут к строительству и реконструкции детских лагерей

Представители студенческих трудовых отрядов Татарстана примут участие в строительстве и реконструкции детских оздоровительных лагерей на территории республики. Об этом сегодня на праздничном мероприятии «День российских студенческих отрядов» в Казани сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.«Уверен, что молодежь примет активное участие в новой беспрецедентной программе Президента Татарстана Рустама Минниханова по строительству и реконструкции детских оздоровительных лагерей», – отметил Фаттахов.По его мнению, «очень символично, что студенты подарят свой труд и силы на благо подрастающего поколения». «Чтобы дети смогли проводить время в комфортных условиях, – добавил министр. – Надеюсь, что уже этим летом мы встретимся с вами на этих объектах».В Татарстане на капремонт летних детских оздоровительных лагерей на ближайшие три года выделено 7 млрд рублей. Новая республиканская программа капитального ремонта и реконструкции лагерей «Лето – детям» позволит значительно увеличить охват детей отдыхом и повысить его качество.В 2018 году в республике отремонтировали 14 детских оздоровительных лагерей. В частности, в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, а также Заинском, Черемшанском, Мензелинском, Нурлатском, Атнинском, Елабужском, Буинском, Алькеевском, Азнакаевском, Пестречинском и Лаишевском районах.