19 февраля в двух районах Казани временно не будет света

В ряде домов Советского и Авиастроительного районов временно отключат свет, сообщается на сайте мэрии города.

В Советском районе электричества не будет с 9 утра до 6 вечера. Без света останутся дома в поселке Нагорный на улицах Высокогорская, Куркачинская, Самодеятельности, Белогорская и Дорожная. Отключение затронет и СНТ «Березка».

С 8.00 до 5 вечера отключат свет в домах Авиастроительного района по адресам: ул. Индустриальная, 9, 11, 13, ул. Белинского, 8, 8а, 10, 12, ул. Челюскина, 10. Света также не будет в гимназии №37 по улице Индустриальная.