Экс - чиновник Казани Игорь Сивов ответил подписчикам, которых ранее назвал жертвами и неудачниками

Супруг певицы Нюши и бывший чиновник Казани Игорь Сивов недавно в своем посте поведал своим подписчикам о модных принципах. Тех, кто не может позволить себе дорогую одежду, Сивов посчитал жертвами и неудачниками. В видео он объяснил, что своим постом он призывал читателей стать «экологичнее».

«Уверен, что многие начнут писать, что вот у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе, а мы не можем за квартплату заплатить и покупаем одежду «на что хватает». Отвечаю им сразу: если вы свыклись с Вашей позицией жертвы, то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва и неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь!» - написал Сивов.

Ранее он успел похвастаться покупкой пары новых качественных базовых кроссовок, предварительно разобрав и раздав старые вещи. Однако там же упрекнул фолловеров, которые не могут устоять перед покупкой «шмотки» по распродаже.

После того, как публикация подверглась критике, советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU записал видео-ответ. В нем он пояснил, что одежду нужно носить с осмыслением.

«Мы не замечаем, что покупаем ее больше, больше ежедневно и выбрасываем больше. Текстильная промышленность на сегодняшний день вторая в мире по загрязнению нашей планеты», - говорит экс-чиновник.

Он также поблагодарил тех, кто понял его позицию. Кстати, после наплыва негативных комментариев, Игорь Сивов отредактировал пост, удалив часть про «жертв и неудачников».