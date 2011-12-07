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Глава республики познакомился с новым руководителем СУ СКР по РТ

Рустам Минниханов пожелал Валерию Липскому успешной трудовой деятельности на новом посту

В Доме Правительства республики прошла встреча Рустама Минниханова с новым главой СУ СКР по РТ Валерием Липским. Информация об этом опубликована на официальном портале правительства РТ.

«Минниханов пожелал Валерию Липскому успехов на новом посту, обсудил вопросы обеспечения законности и правопорядка в республике», — сказано в сообщении.

Напомним, указ о назначении Валерия Липского, ранее возглавлявшего СУ СК по Республике Башкортостан, на пост главы СУ СКР по РТ Владимир Путин подписал 6 февраля. Должность была вакантна с февраля прошлого года.

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