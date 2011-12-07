Казанцы устроили разборки на проезжей части

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Казани нашли автомобилистов, выяснявших отношения прямо на дороге. Конфликт двух водителей был снят на видео и выложен в социальные сети.

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как водитель «Лады» подрезал другого автомобилиста. Водителю «Шевроле» не понравилось намеренное преграждение, и он решил выяснить отношения прямо на проезжей части. Завязалась драка, после чего водители разошлись.

Несмотря на то, что никто из водителей не обращался в ГИБДД, сотрудники изучили ролик и выяснили личности участников потасовки.

Водителей вызвали в отделение, на них составили 7 протоколов по различным статьям КоАП РФ. Водителя «Лады» оштрафовали на 13 тыс. рублей, а второго участника — на 13,5 тыс. рублей.