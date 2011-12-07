Минниханов поручил трудоустроить работников сахарного завода в Нурлате

Рустам Минниханов обратил внимание на проблему сокращения штата на Нурлатском сахарном заводе и призвал найти инвесторов для закрывающегося предприятия, сообщили в пресс-службе президента РТ.«Нужно посмотреть, как мы можем задействовать этих людей, продумать вопрос использования промплощадки, каких инвесторов мы можем туда привлечь. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены», — отметил Минниханов.Нурлатский сахарный завод считается убыточным из-за изношенного оборудования и малой загруженности предприятия. В данный момент завод приостановил работу, штат из 188 сотрудников сокращается. По средам и пятницам в здании завода работает консультационный пункт, где ведут прием специалисты центра занятости Нурлата. Глава республики призвал не оставлять людей один на один с проблемой трудоустройства.