МВД по РТ в прошлом году оказало 80% услуг в электронном виде

В общей сложности в 2019 году МВД по РТ оказало 625 тысяч государственных услуг населению. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника ОИТСиЗИ УМВД РФ по г. Казани Рустем Хибибуллин. Большая часть оказанных услуг — приблизительно 80% — была оказана в электронном виде. Среди них выдача справок об отсутствии судимости или административных нарушений, получение прав на управление транспортным средством, получение и выдача паспортов и другие. Рустем Хабибуллин напомнил, что сервисами МВД можно воспользоваться через сайт gosuslugi.ru, а также в МФЦ. Последних в Татарстане насчитывается 57, из которых 19 расположены в Казани. Также Рустем Хабибуллин отметил, что в прошедшем году на 43% увеличилось число заявлений от населения на оказание госуслуг по линии МВД РФ.