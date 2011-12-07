На финансирование ремонта школ искусств Татарстан получит 250 млн из федерального бюджета

По словам министра культуры Ирады Аюповой, Татарстан показал один из самых высоких результатов в сфере культуры среди других регионов России.

«В прошлом году привлечение средств составило 489 млн рублей. На 2020 год запланировано 618,9 млн рублей, при этом софинансирование из бюджета республики — 367 млн рублей», — сказала Аюпова.

Также министр сообщила о реализации национального проекта «Культура» в республике. В нем активно будут реализовываться три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Целью данных проектов является увеличение числа посещений культурных центров досуга и вовлечение инициативных людей в культурную жизнь республики. Так, в прошлом году учреждения культуры республики посетили более 28 млн человек, ожидается, что в 2020-м показатель будет значительно выше.

Средства пойдут на строительство сельских Домов культуры, создание новых библиотек, реконструкцию и капремонт детских и кукольных театров.