Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Под Казанью неизвестные ночью украли мобильную баню

Владелец мобильной бани просит вернуть строение.
В поселке Куюки под Казанью неизвестные украли мобильную баню, которая стояла рядом с частным домом. Информацию об этом опубликовал в социальных сетях владелец строения. «Украли мобильную баню. Стояла в Куюках ул. Овражная д. 1е за пятеркой. Если кто видел, сообщите, пожалуйста», — сказано в сообщении.Ряд пользователей возмущены поступком неизвестных, а некоторые считают ситуацию забавной. «Дома скоро увозить начнут, хозяев спящих на улицу и повезли дом», «помоются и вернут», «ветром унесло, вчера ветер сильный был», — написали пользователи в комментариях.
КВ
Лента новостей