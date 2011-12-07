Под Казанью неизвестные ночью украли мобильную баню

В поселке Куюки под Казанью неизвестные украли мобильную баню, которая стояла рядом с частным домом. Информацию об этом опубликовал в социальных сетях владелец строения. «Украли мобильную баню. Стояла в Куюках ул. Овражная д. 1е за пятеркой. Если кто видел, сообщите, пожалуйста», — сказано в сообщении.Ряд пользователей возмущены поступком неизвестных, а некоторые считают ситуацию забавной. «Дома скоро увозить начнут, хозяев спящих на улицу и повезли дом», «помоются и вернут», «ветром унесло, вчера ветер сильный был», — написали пользователи в комментариях.