Скончался заслуженный тренер РФ Валерий Шикшин

Ушел из жизни заслуженный тренер РФ по настольной игре го Валерий Шикшин, сообщается в группе ВКонтакте «Игра Го. Секреты мастерства».«С прискорбием вынуждены сообщить о том, что сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни Валерий Дмитриевич Шикшин», — написал ученик Шикшина Александр Динерштейн.Шикшин воспитал трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+.