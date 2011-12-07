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Скончался заслуженный тренер РФ Валерий Шикшин

Шикшин воспитал трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+.
Ушел из жизни заслуженный тренер РФ по настольной игре го Валерий Шикшин, сообщается в группе ВКонтакте «Игра Го. Секреты мастерства».«С прискорбием вынуждены сообщить о том, что сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни Валерий Дмитриевич Шикшин», — написал ученик Шикшина Александр Динерштейн.Шикшин воспитал трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+.
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