В КФУ Павел Гусев сообщил о возведении на Арбате памятника погибшим журналистам

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев объявил об установке памятника всем погибшим журналистам в Москве. Об этом он рассказал сегодня на первом пресс-конгрессе Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» в Казанском федеральном университете.

«Многие имена мы знаем, многие забыли», — сказал Гусев. При этом редактор подчеркнул, что журналист — самая опасная профессия мире.

Павел Гусев отметил, что «Закон о СМИ» — самый демократичный в современной России.

Памятник на Арбате будет установлен в честь всех погибших журналистов. По словам Гусева, все разрешения получены, а сам памятник уже готов и утвержден художественной комиссией города Москвы. Также он рассчитывает, что монумент установят в мае 2020 года.