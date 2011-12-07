Власти Татарстана потратят 5 млн рублей на разведение татарской породы лошадей

Субсидии на сумму 5 миллионов рублей выделят власти республики на разведение татарской породы лошадей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.«На 2020 год предусмотрены субсидии на покупку маточного поголовья для сельхозпредприятий», — отметил министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.Напомним, что порода лошадей «Татарская» была запатентована в феврале прошлого года. Кони данной породы могут непрерывно двигаться на протяжении 7-8 часов, и преодолевать около 100-120 км за световой день. Нахождение породы в Госреестре допускает возможность размножения, ввоза и реализации племенного материала на территории страны. По состоянию на 1 апреля 2019 года в Татарстане числилось 414 таких лошадей.