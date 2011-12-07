Для школьников Казани стартовал проект «ЭкоХаб»

В одном из ТЦ Казани стартовало профориентационное мероприятие для старшеклассников. На «ЭкоХабе», проходящий 18 и 19 февраля, они узнают о вузах, готовящих специалистов по экологическим специальностям.

По словам начальника отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии РТ Ольги Артемьевой, «ЭкоХаб» является новым проектом, направленным на популяризацию экологических профессий.

Как отметил в своем видеообращении глава Минэкологии РТ Александр Шадриков, в ближайшем будущем профессия эколога станет самой востребованной в мире. По его словам, даже на данный момент крупные промышленные предприятия, лаборатории и научные институты нуждаются в квалифицированных кадрах этой отрасли.

Его мнение подтвердила и замдиректора Института автоматики и электронного приборостроения по профориентационной работе КНИТУ (КАИ) Светлана Шавалеева, сообщив, что инженеры-экологи сейчас в дефиците. Она также добавила, что многим компаниям требуются природоохранные юристы. Поскольку «природоохранное законодательство очень сложно, и простые юристы не могут разобраться в его особенностях».

Отмечается, что также в ярмарке университетов принимают участие представители КГЭУ, КГАСУ, КФУ, КГМУ, КНИТУ (КХТИ) и других вузов. Ребята узнают какие экзамены должны сдать, чтобы поступить в них. Еще для участников акции организовали выставку инновационных проектов, мастер-классы, где можно узнать о приборах и программах, которыми пользуются экологи и посмотреть увлекательные опыты.