Минниханов: «Сын заразил маму, а на меня вируса не хватило»

Президент РТ Рустам Минниханов признался, что его жена и сын переболели коронавирусом. Об этом глава республики заявил в ходе заседания медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ.

«У нас заболел сын, жена от него заразилась, а на меня вируса не хватило», — сказал Минниханов.

Напомним, 17 февраля в Татарстане выявили 65 новых случаев заболевания «ковидом». Роспотребнадзор РТ рекомендовал воздержаться от проведения корпоративов на рабочих местах по случаю празднования 23 февраля и 8 марта.