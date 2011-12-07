Минниханов: «Сын заразил маму, а на меня вируса не хватило»

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Президент РТ Рустам Минниханов признался, что его жена и сын переболели коронавирусом. Об этом глава республики заявил в ходе заседания медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ.
«У нас заболел сын, жена от него заразилась, а на меня вируса не хватило», — сказал Минниханов.
Напомним, 17 февраля в Татарстане выявили 65 новых случаев заболевания «ковидом». Роспотребнадзор РТ рекомендовал воздержаться от проведения корпоративов на рабочих местах по случаю празднования 23 февраля и 8 марта.