Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов: «Сын заразил маму, а на меня вируса не хватило»

Президент РТ рассказал, что его жена и сын переболели коронавирусом.

Президент РТ Рустам Минниханов признался, что его жена и сын переболели коронавирусом. Об этом глава республики заявил в ходе заседания медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ.

«У нас заболел сын, жена от него заразилась, а на меня вируса не хватило», — сказал Минниханов.

Напомним, 17 февраля в Татарстане выявили 65 новых случаев заболевания «ковидом». Роспотребнадзор РТ рекомендовал воздержаться от проведения корпоративов на рабочих местах по случаю празднования 23 февраля и 8 марта.

КВ
Лента новостей