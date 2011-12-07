Первый в РТ садик для детей с ДЦП строит отец особенного ребенка

Сумма предназначалась лично Илье, но он попросил перевести ее на расчетный счет необычного садика «Все сам» по той причине, что лично занимается его строительством. В чем причина этого неординарного поступка? Рассказывает сам Илья.

От информации в интернете — к созданию развивающего центра

Осенью 2016 года сбылась моя давняя мечта — я стал папой. У меня родился замечательный и вроде бы абсолютно здоровый сын. Однако уже к весне следующего года стало понятно: у малыша затруднения с моторикой, он отстает в развитии. Не скажу, что мы с женой начали паниковать и бить тревогу, но легкое волнение было. Сначала нам говорили, что все нормально, мальчик просто немного задерживается в развитии. Массажи, ноотропы, витаминки и войта-терапия в государственной больнице. А в 10 месяцев у сына случился первый приступ эпилепсии.

После этого на одном из приемов доктор произнесла такую фразу: «Ну формы ДЦП бывают разными, не переживайте». В тот момент я впервые сглотнул слюну так, что это было слышно в коридоре. А скоро тот же врач будничным голосом рекомендовала нам: «Рожайте другого. А этот… А этот пусть будет».

Не стану описывать того, что творилось в тот момент в наших головах и семье! Это совсем не так, как в красивых американских фильмах, где супруги обнялись, собрались с духом, начали искать помощи и в итоге ее нашли… Все максимально жестко. Особенно когда вы начинаете вникать во все это сами, расшифровывая результаты анализов с помощью интернета. А вы начинаете это делать! Потому что никто ничего не объясняет. Все просто говорят: «Вы, наверное, интернета начитались? Вы что-то слишком умные!». Мило улыбаются, просят поверить их опыту и просто поднять дозу токсичного препарата (в тот момент, когда ребенок и так на верхнем пределе дозы). А как тут не начитаешься, если ребенок просто на глазах увядает?

Профильные форумы, чаты и мегатонны впитанной информации в ноябре 2017 года привели нас в Москву. Именно там мы впервые услышали ответы на наши вопросы, четкие рекомендации, что делать и почему именно так. За месяц пребывания в Москве мы прошли курс АФК в одном небезызвестном реабилитационном центре. И потратив в общей сложности около полумиллиона рублей, вернулись в Казань. Эпилепсия была купирована, мы очень плотно занялись развитием ребенка. Что только не пробовали, куда только не ходили! Попробовали кучу методик, но все подвижки были ничтожными и едва заметными.

Все это время мы продолжали искать и носить ребенка к разным специалистам иногда на два-три занятия в день. Результаты микроскопические… Мог ли я когда-нибудь подумать, что можно сойти с ума от счастья, увидев, как твой ребенок сам держит бутылочку и пьет из нее?

Спустя два года постоянных поисков, проб и ошибок и многомиллионных трат мы арендовали в одном из реацентров Казани кабинет и привезли туда специалиста из Германии. Эрез Пилз работает по особому методу лечения таких детей. Он приехал на 8 дней и брал только по 8 деток в день. Его курс закончился для нас шоком — впервые наш ребенок не кричал на занятии, мы увидели результат.

После Эреза был следующий представитель примерно той же методики, потом еще… С февраля 2019 года мы с женой приглашали самых разных специалистов каждый месяц. В апреле даже придумали всему этому мероприятию название и завели аккаунт в «Инстаграме». Появились постоянные подписчики, и у нас заработал развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

А почему бы не открыть садик?

Ида Игра регулярно приезжает к нам из Израиля. Она кондуктолог и работает с детками с церебральным параличом. Всего за одну неделю доктор очень сильно изменила мир почти всех деток, которые были у нее на занятиях. «Безнадежных нет», — считает Ида. Все, чему она учит на этих занятиях, — это самые обычные, но такие важные для детей бытовые вещи. «Реабилитолог научит ребенка двигать ножками и ручками, а кондуктолог — пользоваться этими ручками и ножками. Самостоятельно кушать, ходить в туалет, умываться…» — говорит она.

На одном из групповых занятий Ида предложила: «А почему бы вам не открыть в Казани кондуктивный детский садик? Я бы обучила всех». Сначала идею восприняли как утопическую, но спустя время мы обдумывали, как это можно организовать. И не придумали ничего лучше, чем написать письмо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Письмо было неофициальным и начиналось со слов «Сколько стоит чудо?». В нем я просил помещение и денег на реализацию первого в России кондуктивного детского сада. Через пару дней меня пригласили на встречу в мэрию с первым замруководителя исполкома Казани Рустемом Гафаровым. Рустем Гильфанович внимательно меня выслушал. Объяснил, почему не может выполнить мою просьбу, но что мне надо сделать, чтобы она была удовлетворена. Я старался объяснить, что такое кондуктивная педагогика и чем наш садик будет отличаться от обычных садиков с группами для особенных деток. На следующем курсе групповых занятий у Иды Гафаров присутствовал лично, а с ним еще несколько чиновников.

Чиновники дали добро

Высокие гости выслушали все наши претензии, посмотрели на групповое занятие и постановили: это надо развивать! «Нам это надо», — произнесла замначальника управления образования Эльмира Тахавиева. «Если бы вы только знали, как нам это надо!» — хотел выкрикнуть я, но сдержался.

Пройти процесс регистрации автономной некоммерческой организации было очень нелегко — минюст спрашивает за каждую букву в уставе! В итоге в начале ноября 2019 года наша автономная некоммерческая организация «Центр дневного пребывания инвалидов «Все сам» была зарегистрирована. А еще через месяц мне передали договор безвозмездного пользования и ключи от помещения площадью 220 «квадратов». Напутствие было таким: если мы покажем, как это все может и должно работать, то уже в 2020 году начнется строительство отдельного здания детского садика на 120 — 150 мест.

А еще пообещали оплатить самое дорогое — обучение специалистов. Окрыленные идеей найти спонсоров для оплаты ремонта и оснащения будущего садика, подготовив на коленке расчет (для сметы нужен проект, а проект стоит очень дорого), я бросился искать спонсоров. Как же я оказался наивен! Нет, я не думал, что спонсоры выстроятся в очередь, но что это будет так сложно…

На сегодня в стенах уже действующего центра прошло три курса израильского специалиста. Всего за три курса дети добились результатов, о которых многие родители могли только мечтать! Для нас же садик, основанный на принципах кондуктивной педагогики, — это не только еще один способ дать возможность ребенку в будущем жить самостоятельной жизнью, но и способ дать таким малышам детство. Ведь какие бы проблемы у них не были, они дети, которые хотят играть, рисовать, слушать музыку с друзьями!

Вокруг нашего сына теперь не только белые халаты, а такие же дети, как он. Кто-то говорит, кто-то ползает, а кто-то пускает слюнки в ковер. Ведь нет ничего круче того, что тебя окружают люди, объединенные с тобой одной целью. Я не из тех, кто считает, что нашим детям кто-то что-то должен.

Я считаю себя абсолютно счастливым человеком! Все, что делаю, — мой осознанный выбор. То, чем мы с женой занимаемся, приносит мне удовольствие и очень вдохновляет. Самое главное — мое желание сбылось. Пусть и не совсем так, как я его себе представлял…

От редакции. Многие родители пишут Илье: наш ребенок обязательно должен попасть в ваш садик! Умоляют, пытаются купить место, а кто-то даже угрожает. Кроме как бросать жребий, у Ильи пока нет вариантов. А еще — непременно завершить свою уникальную стройку. Пожелаем ему удачи!

P. S. Когда материал готовился к печати, стало известно, что общая сумма пожертвований из Фонда развития регионов России «+7» достигнет 3,5 млн рублей. Ее распорядились выделить на строительство садика председатель фонда Кирилл Тимофеев и председатель попечительского совета Тимофей Кургин. 2,5 млн уже поступили на счет АНО.

— Это просто чудо! — считает Илья. — Сумма позволит закончить строительство и оснащение садика. Нет слов, чтобы выразить этим людям благодарность. Все, что хочу сказать им, — небо все видит!

Кстати

В Казани насчитывается около 1500 детей дошкольного возраста с диагнозом ДЦП. Среди родителей особенных детей ходят слухи, что все места в будущем садике распределены. Но Илья не составляет списка, так как сам не знает, кто туда попадет.

Гузель КАНЧУРИНА, фото из личного архива Ильи Школьникова