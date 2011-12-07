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В Татарстане из-за неисправности тормозной системы на трассе застрял автобус с детской спортивной командой

Добраться до Казани юным спортсменам помогли сотрудники ДПС.

В Татарстане сотрудники ДПС помогли юным спортсменам, автобус которых сломался на трасе, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

По информации ведомства, инспекторы ГИБДД лейтенанты полиции Фанис Мифтахов и Салават Халиуллин патрулировали трассу Оренбург — Казань, когда заметили на обочине автобус. Сотрудники полиции остановились и спросили у водителя, не нужна ли ему помощь. Тот рассказал, что везет детскую спортивную команду из Оренбурга в Казань, у автобуса сломалась тормозная система и продолжать движение он не может.

Тогда стражи порядка пересадили юных спортсменов в другой автобус, который двигался в попутном направлении, а неисправный транспорт помогли доставить до ближайшей парковки. 

КВ
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